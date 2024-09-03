17% россиян хотят уйти в декрет вместо жены

В ходе опроса стало известно, сколько мужчин в России готовы уйти в декрет вместо жены. Не против такого расклада дел оказались 17% респондентов. При этом лишь 5% женщин согласились, чтобы их супруг занимался воспитанием ребёнка, пока они работают. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные дейтинг-сервиса Mamba.

Каждый пятый мужчина заявил, что готов отказаться от своей работы и заниматься домашними делами только в том случае, если зарплаты жены хватит на содержание семьи. При этом 70% респонденток ответили, что не согласны на такое распределение обязанностей, поскольку мужчина должен стремиться к большему и быть добытчиком. 43% парней и 19% девушек убеждены, что в паре каждый должен иметь свой доход.

40% опрошенных заявили, что заработка «кормильца семьи» должно хватать на поддержание хорошего уровня жизни, вне зависимости от того, сколько получает женщина. 20% парней и 16% девушек заявили, что оптимальным для них будет оклад в размере 100-150 тысяч рублей в месяц.

Опрос показал, что больше половины мужчин не видят проблемы в том, чтобы избранница зарабатывала больше них. Ещё треть заявили, что мотивируются женщинами, которые успешнее них. При этом почти 70% россиянок заявили, что рядом с мужчиной, который зарабатывает меньше, невозможно чувствовать себя женщиной.