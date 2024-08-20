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20 августа, 19:25

В Госдуме рассказали, какие льготы и права есть у отцов-одиночек

Депутат Чаплин: Отцы-одиночки имеют право на дополнительные дни отпуска

Отцы, воспитывающие в одиночку детей, как и матери, имеют право на дополнительные дни отпуска каждый месяц и защиту при сокращении. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Он заявил, что при досрочном выходе на работу пособие до полутора лет сохраняется за тем родителем, который изначально оформил декретный отпуск. Кроме того, отцы-одиночки, чьим детям нет 14 лет, имеют право на неполным рабочий день с пропорциональной оплатой труда.

Также отцы-одиночки могут отказаться от командировок, сверхурочных, ночных работ и в выходные дни. Для них доступен перенос отпуска в удобное время при условии, если есть ребёнок-инвалид до 18 лет, трое несовершеннолетних детей, младшему из которых меньше 14-ти. Кроме того, работодатель обязан сохранить рабочее место при сокращении или увольнении, если мужчина в одиночку воспитывает ребёнка до 16 лет или ребёнка с инвалидностью до 18 лет.

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"Помимо этого, один из родителей ребёнка с инвалидностью имеет право на четыре дополнительных дня отдыха в месяц, которые можно делить или копить. Один из родителей, воспитавший ребёнка с инвалидностью до восьми лет, может уйти на пенсию раньше при наличии необходимого стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)", — заключил депутат.

Ранее отцам-одиночкам рассказали, как деликатно поговорить с дочерью о "женских делах". Можно попросить свою мать, тёщу или сестру объяснить девочке основы интимной гигиены и женского строения. Кроме того, можно обратиться за помощью к гинекологу. Пусть специалист поговорит с ней о сексе, способах предохранения, ранней беременности и о неких интимных подробностях, о которых отец может стесняться говорить с дочкой.

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freepik

Алёна Зиновьева
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