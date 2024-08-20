В Госдуме рассказали, какие льготы и права есть у отцов-одиночек

Отцы, воспитывающие в одиночку детей, как и матери, имеют право на дополнительные дни отпуска каждый месяц и защиту при сокращении. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Он заявил, что при досрочном выходе на работу пособие до полутора лет сохраняется за тем родителем, который изначально оформил декретный отпуск. Кроме того, отцы-одиночки, чьим детям нет 14 лет, имеют право на неполным рабочий день с пропорциональной оплатой труда.

Также отцы-одиночки могут отказаться от командировок, сверхурочных, ночных работ и в выходные дни. Для них доступен перенос отпуска в удобное время при условии, если есть ребёнок-инвалид до 18 лет, трое несовершеннолетних детей, младшему из которых меньше 14-ти. Кроме того, работодатель обязан сохранить рабочее место при сокращении или увольнении, если мужчина в одиночку воспитывает ребёнка до 16 лет или ребёнка с инвалидностью до 18 лет.

"Помимо этого, один из родителей ребёнка с инвалидностью имеет право на четыре дополнительных дня отдыха в месяц, которые можно делить или копить. Один из родителей, воспитавший ребёнка с инвалидностью до восьми лет, может уйти на пенсию раньше при наличии необходимого стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)", — заключил депутат.