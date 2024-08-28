Названы профессии, ради которых россиянки отказываются от декрета

Лишь 58% российских мамочек брали отпуск по уходу за ребёнком до полутора и трёх лет (по 29%). Оставшиеся 42% предпочитали выходить на работу сразу по окончании больничного, свидетельствуют результаты опроса сервисов «Подработка» и «Работа.ру», с которыми ознакомилась «Газета.ru».

Согласно итогам социсследования, отказываться от декрета в большинстве случаев предпочитали работницы в сфере IT (86%) и медицины (50%). А из тех, кто воспользовался предоставленным отпуском, всего 11% вышли на работу раньше намеченного срока, тогда как полную дистанцию дома просидели 51% матерей. При этом каждая пятая позже меняла место работы или вовсе увольнялась.