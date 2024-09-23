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23 сентября, 13:44

Много витаминов: Врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания

Врач Островская: Осенью и зимой стоит есть больше жирной рыбы, моркови и тыквы

В осенне-зимний период россиянам особенно не хватает витаминов А, Е, К, D и группы В, уверена врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская. По её словам, в эти сезоны следует разбавить рацион питания некоторыми продуктами, позволяющими восполнить дефицит полезных микроэлементов.

К примеру, витаминами группы B богаты хлеб из муки грубого помола и цельнозерновая мука, а также паста из твёрдых сортов пшеницы и бурый рис. Жирная морская рыба и растительные масла содержат много витамина D. Кунжутные, льняные и тыквенные семена можно добавлять в салаты. Пасты из орехов, хумус и урбеч тоже будут полезны для организма.

«Для профилактики дефицита витамина К нужно обязательно употреблять в пищу зелень, особенно шпинат с высоким содержанием витамина. Профилактика дефицита витамина А – это продукты оранжевого цвета. Отлично подойдёт тыква, её сезон как раз скоро наступит. <...> Кроме того, не забывайте употреблять морковку», — призвала эксперт.

Без мяса, молочных продуктов и растительных масел не обойтись людям с дефицитом витамина Е, уточнила врач в интервью «Газете.ru». Она также добавила, что молоко, творог и твёрдые сыры богаты кальцием, а витамин D способствует его усвоению.

Названы продукты, которые заменят аптечные витамины
Названы продукты, которые заменят аптечные витамины

Ранее врач перечислила продукты, которые осенью защитят от ОРВИ. Эксперт призвала россиян употреблять пищу, богатую витаминами C, D и A.

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Борис Эльфанд
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