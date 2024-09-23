Много витаминов: Врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания

В осенне-зимний период россиянам особенно не хватает витаминов А, Е, К, D и группы В, уверена врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская. По её словам, в эти сезоны следует разбавить рацион питания некоторыми продуктами, позволяющими восполнить дефицит полезных микроэлементов.

К примеру, витаминами группы B богаты хлеб из муки грубого помола и цельнозерновая мука, а также паста из твёрдых сортов пшеницы и бурый рис. Жирная морская рыба и растительные масла содержат много витамина D. Кунжутные, льняные и тыквенные семена можно добавлять в салаты. Пасты из орехов, хумус и урбеч тоже будут полезны для организма.

«Для профилактики дефицита витамина К нужно обязательно употреблять в пищу зелень, особенно шпинат с высоким содержанием витамина. Профилактика дефицита витамина А – это продукты оранжевого цвета. Отлично подойдёт тыква, её сезон как раз скоро наступит. <...> Кроме того, не забывайте употреблять морковку», — призвала эксперт.

Без мяса, молочных продуктов и растительных масел не обойтись людям с дефицитом витамина Е, уточнила врач в интервью «Газете.ru». Она также добавила, что молоко, творог и твёрдые сыры богаты кальцием, а витамин D способствует его усвоению.