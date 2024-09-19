Названы продукты, которые заменят аптечные витамины Нутрициолог Никитина: Чёрная смородина может заменить аптечные витамины 19 сентября, 03:30 Цитрусовые — классический источник витамина С. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

С наступлением осени повышается риск подхватить сезонные респираторные заболевания, и для их профилактики рекомендуют пить витамины. Чтобы поддержать организм в этот период необязательно бежать в аптеку, ведь есть натуральные источники витаминов, которые могут успешно конкурировать с покупными добавками. О них Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

По словам врача, чёрная смородина является лидером по содержанию витамина С, превосходящим даже аптечные препараты. Этот витамин также присутствует в чесноке, киви, капусте брокколи, черемше, а также в болгарском и остром перце. Классические источники витамина С — апельсины и лимоны — не остаются в стороне, а такие ягоды, как шиповник, облепиха и рябина, содержат этот его в изобилии.

«В первую очередь, россиянам не хватает витаминов группы В, он улучшает работу мозга и помогает при проблемах с сердцем. Витамина В очень много в горохе, в красном мясе, в бобах и зерне, в картофеле и натуральном коровьем молоке. У вас никогда не будет передозировки с данным витамином, даже если вы решите съесть всю пачку. Он находится в зелёных овощах, больше всего его в капусте. Данный витамин предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы», — рассказала Никитина.

Она также подчеркнула важность витамина D, который можно получить из продуктов, таких как тыква, лосось и яйца. По её мнению, полностью заменять аптечные витамины сезонными продуктами не стоит, но сочетание того и другого обеспечит организм всеми необходимыми веществами на протяжении всего года.

Таким образом, для поддержания оптимального уровня витаминов в организме рекомендуется не только использовать аптечные добавки, но и добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты.

Ранее нутрициолог сообщила, что жители северных регионов могут компенсировать дефицит витамина D с помощью правильного питания, заменяя аптечные добавки. Витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, тунец), яичных желтках, грибах и некоторых молочных продуктах.

Авторы Андрей Горяничев