Любимая и безопасная еда: Нутрициолог дала 5 советов для сбора ланч-бокса ребёнку

При сборе ланч-бокса в школу родителям стоит учитывать пять важных правил, которые обозначила президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова. Прежде всего она рекомендовала класть для ребёнка любимую еду, причём обсудить этот вопрос можно с ним же.

«Нужно обязательно в ланч-бокс класть ту еду, которая является любимым перекусом. Не надо учить ребёнка правильному питанию через ланч-бокс, вы будете давать пищу, а он есть не станет, а будет возвращать обратно», — отметила эксперт.

Кроме того, специалист в эфире радио Sputnik призвала позаботиться о безопасности ребёнка и не класть в ланч-бокс скоропортящиеся продукты. Также важно делать удобные для школьника порции, желательно на один укус. Например, большой бутерброд можно заменить несколькими канапе, а яблоко разрезать на дольки.

Кстати, если положить ребёнку чуть больше еды, чем нужно, он сможет поделиться с одноклассниками и, возможно, заведёт новых друзей. И, наконец, нутрициолог рекомендовала класть вместе с ланч-боксом бутылку воды, лучше всего подойдёт спортивная бутылка.