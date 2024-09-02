Никакой колбасы и соков: Как собрать правильный ланч-бокс ребёнку в школу — советы педиатров

Чтобы не убить здоровье ребёнка вредными перекусами в школе, нужно соблюдать несколько правил, рассказали врачи Научно-исследовательского клинического института детства. Как отметила профессор Нисо Одинаева, в качестве правильного снека можно положить детям ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или варёное яйцо.

«Еда в школу должна быть удобна для быстрого употребления, при этом здоровой, питательной, разнообразной и сохранять свежесть в течение нескольких часов. Если вы кладёте хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», — рассказала главный педиатр Подмосковья Одинаева.

А вот врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова отметила, что в качестве перекуса отличным вариантом будут рулетики из лаваша с мясом или овощами, а также мини-пиццы. Колбасу медик посоветовала исключить из детского рациона. Если ребёнок сладкоежка, то вместо конфет можно приготовить домашние овсяные батончики или положить в ланч-бокс цукаты.

Медик также порекомендовала не давать с собой детям газировку и соки. Она посоветовала заменить такие напитки с сахаром на питьевую воду, отвар шиповника, зелёный чай или домашний компот.