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31 августа, 14:45

Школьникам объяснили, как стать своим в новом классе

Психолог Филимонова: Школьнику в новом классе нужно быть открытым к диалогу

Совсем скоро образовательные учреждения по всей стране отметят 1 Сентября. Одни школьники отправятся в привычные им классы, а кому-то в День знаний придётся познакомиться с новым коллективом. И чтобы там стать своим, важно следовать некоторым советам.

Так, психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Анна Филимонова в беседе с РИАМО отметила, что в первое время в новом коллективе школьнику лучше больше наблюдать и слушать.

«Это поможет определить, с кем из одноклассников он хотел бы познакомиться ближе, с кем есть общие интересы, а кто из учеников чаще бывает один и больше других нуждается в дружбе», — подчеркнула специалист.

Кроме того, внимательное наблюдение позволит узнать традиции и устои нового коллектива. Кстати, важно помнить, что одноклассники тоже будут наблюдать за новым человеком, ведь и они ничего не знают о нём. Поэтому в первое время будет формироваться репутация, отметила психолог.

«Важно быть открытым к диалогу, но стараться не навязывать общение», — посоветовала Филимонова.

Ранее школьникам объяснили, как восстановить учебный ритм после летних каникул. Эксперт рекомендовала адаптироваться к школе постепенно.

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Борис Эльфанд
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