Школьникам объяснили, как восстановить учебный ритм после летних каникул
Эксперт Солдаева призвала школьников не бросаться с головой в учёбу в начале года
1 сентября уже на пороге, совсем скоро школьники по всей стране сядут за парты и начнут новый учебный год. Однако, чтобы быстро не выгореть, очень важно правильно влиться в учебный ритм после долгих летних каникул. Как это сделать, объяснила старший эксперт ЕГЭ по русскому языку Анна Солдаева.
По её словам, эффективнее всего не бросаться в учёбу с головой сразу, а переходить на новый режим постепенно. Такая адаптация позволит избежать стресса и перегрузки, отметила в интервью «Газете.ru» основательница онлайн-школы ЕГЭ insperia. Правильная мотивация тоже играет роль.
«Планирование следующего отдыха может стать мощным мотивационным инструментом. Когда у вас есть конкретная цель, на которую можно ориентироваться, учёба воспринимается легче», — подчеркнула Солдаева.
Кроме того, школьники должны фокусироваться на положительных аспектах учёбы, которые, по мнению эксперта, могут стать отличными источниками мотивации. Также она порекомендовала заранее ознакомиться с требованиями к будущим экзаменам, чтобы убрать лишние страхи.
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