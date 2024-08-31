Школьникам объяснили, как восстановить учебный ритм после летних каникул

1 сентября уже на пороге, совсем скоро школьники по всей стране сядут за парты и начнут новый учебный год. Однако, чтобы быстро не выгореть, очень важно правильно влиться в учебный ритм после долгих летних каникул. Как это сделать, объяснила старший эксперт ЕГЭ по русскому языку Анна Солдаева.

По её словам, эффективнее всего не бросаться в учёбу с головой сразу, а переходить на новый режим постепенно. Такая адаптация позволит избежать стресса и перегрузки, отметила в интервью «Газете.ru» основательница онлайн-школы ЕГЭ insperia. Правильная мотивация тоже играет роль.

«Планирование следующего отдыха может стать мощным мотивационным инструментом. Когда у вас есть конкретная цель, на которую можно ориентироваться, учёба воспринимается легче», — подчеркнула Солдаева.

Кроме того, школьники должны фокусироваться на положительных аспектах учёбы, которые, по мнению эксперта, могут стать отличными источниками мотивации. Также она порекомендовала заранее ознакомиться с требованиями к будущим экзаменам, чтобы убрать лишние страхи.