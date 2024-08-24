Врач объяснил россиянам, как настроить ребёнка на школьный режим

Всего неделя остаётся до 1 сентября. В День знаний школы по всей стране распахнут свои двери перед учениками. Вот только самим ученикам очень важно заранее подготовиться, перестроившись с летнего режима.

Как настроить ребёнка на школьный режим, рассказал главный врач челябинской городской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий. Он провёл встречу с мамами и поделился полезными советами, сообщает URA.ru. По словам эксперта, начинать адаптацию нужно за две недели.

«Начинать надо со взрослых. Именно наш настрой и режим дня определяют самочувствие ребёнка. Поэтому перестраиваем заранее свой режим дня и питания под будущий режим школьника», — отметил специалист.

В частности, он призвал заранее начинать будить малыша в то время, в которое ему придётся вставать в школу. Кроме того, приём пищи должен по времени соответствовать обеду в учебном заведении, но и про завтрак забывать нельзя. Врач рекомендовал есть больше сезонных овощей и фруктов, а также принимать витамины при необходимости.

Возобновление школьных занятий после долгого перерыва может стать стрессом для ребёнка, поэтому важно следить за его ментальным здоровьем. Родителям советуют интересоваться делами детей, окутать их любовью, готовить вкусную еду и делать маленькие сюрпризы.