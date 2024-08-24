Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 15:10

Врач объяснил россиянам, как настроить ребёнка на школьный режим

Врач Рыжий: Начинать адаптацию ребёнка к школе нужно за две недели

Всего неделя остаётся до 1 сентября. В День знаний школы по всей стране распахнут свои двери перед учениками. Вот только самим ученикам очень важно заранее подготовиться, перестроившись с летнего режима.

Как настроить ребёнка на школьный режим, рассказал главный врач челябинской городской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий. Он провёл встречу с мамами и поделился полезными советами, сообщает URA.ru. По словам эксперта, начинать адаптацию нужно за две недели.

«Начинать надо со взрослых. Именно наш настрой и режим дня определяют самочувствие ребёнка. Поэтому перестраиваем заранее свой режим дня и питания под будущий режим школьника», — отметил специалист.

В частности, он призвал заранее начинать будить малыша в то время, в которое ему придётся вставать в школу. Кроме того, приём пищи должен по времени соответствовать обеду в учебном заведении, но и про завтрак забывать нельзя. Врач рекомендовал есть больше сезонных овощей и фруктов, а также принимать витамины при необходимости.

Педагог дала важные советы для первоклассников перед 1 сентября
Педагог дала важные советы для первоклассников перед 1 сентября

Возобновление школьных занятий после долгого перерыва может стать стрессом для ребёнка, поэтому важно следить за его ментальным здоровьем. Родителям советуют интересоваться делами детей, окутать их любовью, готовить вкусную еду и делать маленькие сюрпризы.

Ранее россиянам дали советы по выбору букета для учителя на 1 сентября. Кстати, родители могут взять выходной и провести День знаний с наследниками — для этого есть три способа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Борис Эльфанд
  • Новости
  • 1 сентября
  • Образование
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров