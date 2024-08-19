Родителям назвали три способа взять выходной на 1 сентября

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому традиционный День знаний в школах будет отмечаться на следующий день. Соответственно, родителям нужно придумать, как организовать выходной в понедельник, чтобы попасть на линейку к детям.

Решить эту проблему можно, взяв выходной за счёт отпуска. При этом следует предупредить работодателя и коллег, рассказали аналитики RT.

"Если ваш отпуск уже запланирован на другой период, попросите работодателя перенести его часть на 2 сентября", — посоветовали специалисты.

Если отпуск уже израсходован или вы не хотите сокращать срок основной части, то можно взять выходной за свой счёт. А если человек ранее уже работал в выходной или праздничный день, то он имеет право на двойную оплату или дополнительный день отдыха, который как раз можно использовать 2 сентября.