Родителей предупредили об активности мошенников в преддверии 1 сентября

С приближением 1 сентября мошенники начинают атаки на мам и пап школьников, используя волну подготовки к учебному году. В это время родители ищут скидки и акции на школьные товары, что привлекает внимание киберпреступников. Информация об этом представлена в материале газеты "Известия".

Начальник отдела по информационной безопасности компании "Код безопасности" Алексей Коробченко объясняет, что "мошенники часто используют праздничные темы, чтобы привлечь большое количество пользователей". В этом году они могут предложить фальшивые скидки или подарочные сертификаты, чтобы получить личные данные жертв.

Также, по словам эксперта по информационной безопасности компании R-Vision Александра Черненко, мошенники могут подделывать розыгрыши школьных принадлежностей, требуя личной информации для получения якобы выигранных призов.

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, проверяйте достоверность предложений, не вводите личную информацию на подозрительных сайтах и используйте проверенные приложения для покупок.