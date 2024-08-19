Родителей предупредили об активности мошенников в преддверии 1 сентября
IT-специалист Коробченко: Мошенники могут использовать тему подготовки к школе
С приближением 1 сентября мошенники начинают атаки на мам и пап школьников, используя волну подготовки к учебному году. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
С приближением 1 сентября мошенники начинают атаки на мам и пап школьников, используя волну подготовки к учебному году. В это время родители ищут скидки и акции на школьные товары, что привлекает внимание киберпреступников. Информация об этом представлена в материале газеты "Известия".
Начальник отдела по информационной безопасности компании "Код безопасности" Алексей Коробченко объясняет, что "мошенники часто используют праздничные темы, чтобы привлечь большое количество пользователей". В этом году они могут предложить фальшивые скидки или подарочные сертификаты, чтобы получить личные данные жертв.
Также, по словам эксперта по информационной безопасности компании R-Vision Александра Черненко, мошенники могут подделывать розыгрыши школьных принадлежностей, требуя личной информации для получения якобы выигранных призов.
Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, проверяйте достоверность предложений, не вводите личную информацию на подозрительных сайтах и используйте проверенные приложения для покупок.
Ранее ВТБ сообщал, что в августе 2024 года для мошенничества с пенсионерами использовались три главные схемы: предложение перерасчёта пенсии, оформление полиса обязательного медицинского страхования и получение скидки на жилищно-коммунальные услуги. Мошенники выдают себя за сотрудников Социального фонда РФ, страховых компаний или ЖКХ, чтобы выманить личные данные и получить доступ к финансам жертв.