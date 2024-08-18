Раскрыта мошенническая схема по "продаже" несуществующих машин из Европы
Уралец заплатил мошенникам более 1 млн руб. за несуществующее авто из Европы
Пользуясь тем, что россиянам стало сложнее приобретать автомобили из Европы, мошенники придумали новую схему обмана. Якобы оказывая посреднические услуги, они выманивают деньги у доверчивых граждан.
Так, очередная мошенническая схема раскрыта в Екатеринбурге. Как пишет URA.ru, местный житель сам вышел на аферистов через телеграм-канал якобы белорусской компании по перегону машин.
"В апреле 2024 года пострадавший заинтересовался покупкой машины в Европе. В Telegram нашёл канал, где размещались объявления о перегоне машин, связался с мужчиной, который представился менеджером компании "Империя авто", — сообщил собеседник издания.
За само транспортное средство, растаможку и страховку в общей сложности аферисты выпросили у россиянина 1,28 миллиона рублей. Однако машина в Екатеринбург так и не приехала, а переписка в соцсетях была удалена. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники завлекают россиян новой "льготой" на оплату ЖКХ. Кроме того, аферисты придумали схему по обману граждан в Интернете.
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