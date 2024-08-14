"В честь юбилея": Мошенники завлекают россиян новой "льготой" на оплату ЖКХ

Мошенники вновь изобрели хитроумную схему обмана, нацелившись на граждан старше 50 лет. Теперь они выдают себя за работников энергетических компаний, предлагая оформить несуществующую льготу "в честь юбилея". Как сообщил юрист Иван Соловьёв в интервью агентству "Прайм", аферисты действуют в несколько этапов.

Так, сначала они настойчиво интересуются намерением оформить льготу. Если потенциальная жертва соглашается, им предлагают заполнить форму с личными данными и реквизитами счёта, якобы для возврата "переплаты" за электричество. В завершение мошенники просят подтвердить запрос через ссылку, присланную по электронной почте или в мессенджере.

Результат такой схемы предсказуем: доступ к аккаунту на Госуслугах может быть утерян, а средства с банковского счёта исчезнуть. Юрист подчёркивает, что ситуация усугубляется, если жертву переводят к "сотрудникам" Центробанка или правоохранительных органов, которые, используя методы социальной инженерии, могут забрать всё до последней квартиры. Эксперт советует не доверять звонкам от людей, представляющихся сотрудниками различных служб, и всегда самостоятельно проверять информацию.