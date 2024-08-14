Оставившие Долину без квартиры аферисты сейчас находятся на Украине
ТАСС: Обманувшие Долину мошенники звонили ей с территории Украины
Певица Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников, которые лишили её квартиры в Москве. Обложка © Telegram / Лариса Долина
Правоохранительные органы подтвердили информацию SHOT о том, что певицу Ларису Долину обманули мошенники из Украины. В беседе с ТАСС они заявили, что звонки российской артистке совершались именно с территории Незалежной.
"В настоящее время установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Ларису Долину и убеждали её перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и деньги от продажи передать курьеру. Также известно, что мошенники звонили с территории Украины", — сообщили в правоохранительных органах.
Как ранее сообщал Life.ru, народную артистку Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По данным Life.ru, площадь пятикомнатной квартиры певицы в районе Хамовники — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Артистка могла продать жилплощадь за 110 млн. Новой собственницей стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную "операцию", предварительно, курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Суд уже арестовал женщину-курьера, которая забрала деньги у Долиной. Life.ru выяснил её личность.