Оставившие Долину без квартиры аферисты сейчас находятся на Украине

Правоохранительные органы подтвердили информацию SHOT о том, что певицу Ларису Долину обманули мошенники из Украины. В беседе с ТАСС они заявили , что звонки российской артистке совершались именно с территории Незалежной.

"В настоящее время установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Ларису Долину и убеждали её перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и деньги от продажи передать курьеру. Также известно, что мошенники звонили с территории Украины", — сообщили в правоохранительных органах.