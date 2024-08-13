Обвиняемая в хищении миллионов у Долиной обжаловала решение об аресте

Хамовнический суд Москвы избрал меру пресечения в отношении женщины-курьера, которую сотрудники правоохранительных органов считают причастной к хищению 200 миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и в ближайшее время она будет находиться под стражей.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н., обвиняемой в причастности к хищению 200 млн рублей у Долиной", — рассказал собеседник информагенства.

Помимо этого, на сайте суда, заключившего обвиняемую в следственный изолятор, говорится, что она подала жалобу на свой арест. Стоит отметить, что в случае признания её виновной женщине грозит до 10 лет тюрьмы.