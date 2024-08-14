Воруют "кружочки" и голосовые: В ЦБ рассказали Life.ru, как мошенники используют дипфейки

Технологии, к сожалению, работают не только во благо, но и во зло. Как рассказал в беседе с Life.ru эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов, то же самое происходит с дипфейками, которые мошенники научились использовать в собственных целях.

Эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов рассказывает про дипфейки в схемах мошенников. Видео © Life.ru

Специалист заявил, что злоумышленники получают доступ к социальным сетям и к мобильной переписке пользователя, затем набираются голосовые сообщения, образцы видео, кружочки перехватываются, а потом на всём этом материале обучается нейросеть. В результате программа может сгенерировать фактически неразличимый на слух голос того человека, параметры которого собираются скопировать.

"Далее случается звонок вашему родственнику, где вашим голосом, нарезанными фразами, или сейчас есть новые технологии, где они могут говорить в прямом эфире с задержкой в одну секунду. Они так же, как и раньше, действовали, звонили и морально давили на психику. Человек попал в аварию: мама, пришли денег, — и мама срочно высылала деньги. То же происходит и сейчас, но всё это гораздо реалистичнее. Также определённо поздно, ночные или ранний, утренний звонок, но разговор уже ведётся вашим голосом", — заявил Мизинов.

По словам собеседника Life.ru, процент того, что человек поведётся на это мошенничество, достаточно высок. В заключение он уточнил, что этим и опасны нейросети и дипфейки в схемах мошенничества.