Life.ru и ЦБ выяснили, как отличить реальное предложение на кастинг от скама

В России появился достаточно новый вид мошенничества, когда злоумышленники приглашают свою жертву на кастинг, а потом оформляют на её имя кредит. Корреспонденты Life.ru в связи с этим поинтересовались у эксперта по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павла Мизинова, как отличить реальное предложение от скама.

Павел Мизинов рассказывает про то, как отличить реальное предложение от скама. Видео © Life.ru

Специалист рассказал о том, что для того, чтобы провернуть эту схему, мошенники заманивают граждан на кастинг, где всё происходит по-настоящему: идёт съёмка, присутствуют модели, а также есть какие-то люди и какая-то аппаратура. Впоследствии человеку обещают "золотые горы". Когда же понимают, что жертва попалась, начинают делать ей различные предложения.

"Ребят, смотрите, сейчас всё можем оформить, но нужно быстренько оформить портфолио, фотографии, это стоит таких-то средств. Но если сделаем сейчас, в течение 15 минут, вы сможете получить скидку в 30%. Денег нет? Не проблема, давай сейчас оформим кредит. Таким образом происходит схема. Человек — вроде работа вот-вот, она близко — соглашается и так попадает на кредит", — заявил Мизинов.

По словам собеседника Life.ru, второй вариант ещё более интересный — когда говорят, что с человеком уже заключают трудовой договор. В таком случае потерпевший передаёт свои документы, пока проводится собеседование, а в это время на него оформляется кредит или микрозайм.

Эксперт также дал несколько советов по поводу того, как на это не попасться. Он сообщил, что первым делом надо проверить данное агентство через Интернет — просмотреть отзывы, которые были оставлены не за последние десять дней, а хотя бы в течение нескольких лет.

"Второе — если нет трудового договора, то лучше, наверное, не работать. И третий вариант — если трудовой договор даже есть, мы обязательно должны прочитать, кто за что платит, мы должны разобраться и потом уже приступать к работе. Таким образом вы обезопасите себя и свои финансы", — заключил Мизинов.