Подыграть или бросить трубку? Life.ru узнал у ЦБ, стоит ли затягивать диалог с мошенником

Многие люди в разговоре со злоумышленником хотят его проучить и затягивают беседу. Стоит ли подыгрывать раскрытым телефонным мошенникам и продолжать разговор, в беседе с Life.ru рассказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.

Эксперт Павел Мизинов — про телефонных мошенников. Видео © Life.ru

"Самая верная тенденция — это просто прекратить разговор. Нужно понять, для чего человек звонит. Если они понимают, что разговор не состоится, они могут вас скомпрометировать, чтобы вы могли наговорить определённое количество фраз. Далее из этих фраз может нарезаться в программе определённая какая-то компрометирующая речь и использоваться против вас", — советует Мизинов.

Если же вы решите общаться с ними грубо, они тоже могут навредить: например, добавить ваш номер в общую базу, после чего число таких звонков только увеличится. Также есть схема с синтезированием голоса через нейросеть, и уже вашим голосом мошенники могут звонить другим людям, заключил Мизинов.