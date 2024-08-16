Пенсионеров предупредили о трёх главных схемах онлайн-аферистов в августе

В половине мошеннических действий в отношении российских пенсионеров за август 2024 применялись три основные схемы обмана: предложение перерасчёта пенсии, оформление полиса обязательного медицинского страхования и получение скидки на жилищно-коммунальные услуги. Все эти предлоги использовались для того, чтобы узнать личные данные жертв и получить доступ к их деньгам, рассказали в пресс-службе ВТБ.

"ВТБ выделил три самые распространённые в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчёт пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров", — цитирует сообщение РИА "Новости".

Первая схема работает так: поступает звонок от аферистов, которые выдают себя за сотрудников Социального фонда РФ, обещают сделать перерасчёт и увеличить пенсионные выплаты, а для всех этих благ нужно всего лишь продиктовать по телефону персональные данные или код из СМС, позволяющий попасть на "Госуслуги", где можно оформить кредиты. Иногда предлагают скачать специальное приложение, которое даст удалённый доступ к телефону жертвы.

Суть второго метода в том, чтобы обмануть пожилых людей рассказом о несуществующих скидах на ЖКУ, для оформления которых нужно подтвердить статус пенсионера. Дальше классика — просят предоставить персональную информацию и назвать код из сообщения.

Третий излюбленный мошенниками способ обманывать пенсионеров — выдать себя за сотрудников страховой компании, которые позвонили из-за необходимости якобы "срочного" продления полиса ОМС. В этом случае жертву попросят установить на телефон приложение, замаскированное под программу Минздрава, тогда как на самом деле это софт, позволяющий получить удалённый доступ к гаджету. Одноразовый пароль из СМС от личного кабинета "Госуслуг" "страховщики" тоже могут попытаться выведать.