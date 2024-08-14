"Нам ничем не помогли": Пригожин поддержал Долину и рассказал, как его тоже облапошили мошенники
Пригожин признался, что когда-то тоже лишился квартиры из-за мошенников
Иосиф Пригожин и Лариса Долина. Обложка © Telegram / Иосиф Пригожин, Лариса Долина
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль певицу Ларису Долину, которая стала жертвой мошенников. По его словам, он и сам оказывался в похожей ситуации, когда злоумышленники претендовали на имущество его семьи. Об этой истории он рассказал сайту MK.ru.
"Моя первая семья потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я об этом узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали", — рассказал продюсер.
Он отметил, что даже сейчас его частенько атакуют телефонные мошенники, хотя сим-карта оформлена не на самого продюсера. А однажды подставная "певица Инна Маликова" через Telegram чуть не кинула Пригожина на 300 тысяч рублей. Супруга певицы Валерии спас тот факт, что он решил уточнить, куда переводить средства, — тогда-то и вскрылось, что исполнительницу взломали.
Напомним, Лариса Долина продала квартиру в Москве и перевела 200 млн рублей мошенникам. Часть суммы разбросала по счетам злоумышленников, а часть денег отдала курьеру Анжеле, которую уже задержали. Позже стало известно, что операцию курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Следователи разбираются в произошедшем.