"Нам ничем не помогли": Пригожин поддержал Долину и рассказал, как его тоже облапошили мошенники

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль певицу Ларису Долину, которая стала жертвой мошенников. По его словам, он и сам оказывался в похожей ситуации, когда злоумышленники претендовали на имущество его семьи. Об этой истории он рассказал сайту MK.ru.

"Моя первая семья потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я об этом узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали", — рассказал продюсер.