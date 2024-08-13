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13 августа, 15:25

Новая собственница квартиры Долиной утром пыталась попасть в жилище с "группой поддержки"

SHOT: Новая юридическая собственница квартиры Долиной пыталась попасть в жилище

Сегодня утром к дому Ларисы Долиной с группой поддержки приезжала новая юридическая собственница квартиры певицы Полина Л. Она пыталась попасть на территорию жилплощади. Об этом сообщает SHOT.

34-летняя мать-одиночка, которая купила квартиру Долиной в Москве. Фото © Telegram / SHOT

34-летняя мать-одиночка, которая купила квартиру Долиной в Москве. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, сейчас женщина объясняет правоохранителям свою версию сделки. С мужем Полина развелась несколько лет назад и стала воспитывать ребёнка одна. Откуда у неё столько денег на покупку квартиры Долиной, пока неясно.

Как ранее сообщал Life.ru, Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Артистка могла продать жилплощадь за 110 миллионов. Новой собственницей стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную "операцию" курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.

Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной
Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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