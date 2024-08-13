Новая собственница квартиры Долиной утром пыталась попасть в жилище с "группой поддержки"

Сегодня утром к дому Ларисы Долиной с группой поддержки приезжала новая юридическая собственница квартиры певицы Полина Л. Она пыталась попасть на территорию жилплощади. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас женщина объясняет правоохранителям свою версию сделки. С мужем Полина развелась несколько лет назад и стала воспитывать ребёнка одна. Откуда у неё столько денег на покупку квартиры Долиной, пока неясно.