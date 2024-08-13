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13 августа, 14:06

В России призвали установить фиксированную цену на букеты к 1 сентября

Глава АИДТ призвал установить фиксированную цену на типовые букеты к 1 сентября

В России в преддверии Дня знаний 1 сентября следует ввести мониторинг цен на цветы, чтобы продавцы намеренно не завышали стоимость типовых букетов в период повышенного спроса. С данной инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров.

"К сожалению, повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита", — рассказал Ветров в беседе с RT.

Также, по его мнению, следует изложить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов для учителей с фиксированной розничной ценой. Это поможет избежать спекуляций во время наибольшего ажиотажа, считает автор инициативы.

Опрос: 64% россиян назвали бесполезной тратой цветы учителю на 1 сентября
Опрос: 64% россиян назвали бесполезной тратой цветы учителю на 1 сентября

Ранее Life.ru предупреждал россиян о подорожании школьной формы на 50% к 1 сентября. Согласно данным аналитиков, сегодня за полный комплект школьной одежды и обуви родителям придётся отдать около 30 тысяч рублей за девочку и около 35 тысяч рублей за мальчика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikita Grishchenko

Мария Любицкая
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