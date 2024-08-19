Педагог дала важные советы для первоклассников перед 1 сентября

Совсем скоро школы по всей стране распахнут свои двери перед детьми. 1 сентября — особенно волнительный день для первоклассников и их родителей. А чтобы они меньше переживали, учительница и завуч начальных классов Ирина Янова дала важные советы.

Педагог призвала родителей готовить малышей к школе заранее. Так, будущие первоклассники должны знать буквы и уметь сливать слоги, отличать гласные от согласных, считать до десяти. Кроме того, их стоит научить решать простые задачи, перечислять времена года и месяцы. Будущим первоклашкам следует помнить ФИО своё и родителей, а также адрес.

"Это самые элементарные знания, которыми должен владеть ребёнок к первому классу", — подчеркнула специалист в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Кроме того, учительница напомнила детям, которые 1 сентября пойдут в школу не в первый раз, чтобы не забывали читать литературу на лето, а также повторять пройденный материал.