Книги, внуки и огород: Учителя рассказали, как проходят их летние каникулы

67% российских педагогов на летних каникулах проводят время с семьёй и общаются с родственниками. 40% читают книги, 38% занимаются садоводством, 33% профессионально развиваются, 28% смотрят фильмы, 22% занимаются рукоделием, 14% посещают театры и выставки. Данные опроса приводит "Газета.Ru"*.

72% респондентов летом проходят онлайн-курсы повышения квалификации и смотрят вебинары, 36% участвуют в семинарах, 12% ездят на профессиональные мероприятия. Кроме того, 62% педагогов готовят программу на новый учебный год, 43% работают в школьном летнем лагере, 33% заполняют отчеты, 32% занимаются наполнением и ремонтом кабинета, 9% проводят летнюю практику.

Ранее аналитики подсчитали, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в 2024 году в Москве. В условный минимальный набор специалисты включили форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, канцелярский набор, дневник, комплект тетрадей и пенал. Как выяснилось, средняя стоимость такого комплекта за год выросла на 11% и в июле составила 17,6 тысячи рублей.