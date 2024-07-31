Стало известно, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в 2024 году в Москве

Аналитики подсчитали среднюю стоимость минимального комплекта товаров для подготовки ребёнка к школе в Москве. Как сообщает "Москва 24", за год она выросла на 11% и в июле составила 17,6 тысячи рублей.

В условный минимальный набор аналитики ресурса "Чек индекс" включили форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, канцелярский набор, дневник, комплект тетрадей и пенал. В сравнении с прошлым годом москвичи стали на 9% чаще покупать продукцию из этого набора, тогда как по всей России отмечено снижение числа покупок на 12–14%.

"В целом на школьных тратах в июле не экономили, особенно на предметах одежды и обуви. Родители выбирали более качественные и дорогие товары, что отразилось на величине ценника", — говорят аналитики.

Готовый комплект канцтоваров обошёлся жителям столицы в среднем в 1561 рубль (+8%), рюкзак — в 3066 рублей (+16%), а школьная форма — в 4839 рублей (+7%). На дневник москвичи тратили в среднем 385 рублей (+18%), пенал с предметами канцелярии обошёлся в 823 рубля (+1%), а набор карандашей и ручек — в 398 (+6%). Набор тетрадей стоил в среднем 426 рублей, что на 2% выше, чем в 2023 году.

Из одежды средняя цена на школьную блузку или рубашку составила 1139 рублей (+16%), на детские брюки либо юбку — 1314 рублей (+13%), а за кроссовки в среднем заплатили 1587 рублей (+3%). Туфли или ботинки обошлись родителям в 1944 рубля (+19%), а футболка — в среднем в 551 рубль, что на 13% выше показателей июля 2023-го.