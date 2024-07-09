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9 июля, 04:09

Заслуженный учитель России рассказал, что стоит изменить в ЕГЭ

Заслуженный учитель России Ямбург считает, что в ЕГЭ нужно внести изменения

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил до 15 августа сбор предложений о том, какие изменения должны быть внесены в Единый государственный экзамен. В связи с этим корреспонденты интернет-издания "Подмосковье сегодня" пообщались с заслуженным учителем России Евгением Ямбургом и узнали у него, какие правки могут ввести.

"В экзамене по литературе может появиться устная часть, по аналогии с тем, как ребята сдают английский язык. Также в этом году мы увидели новацию — детям разрешили пересдать экзамен", — заявил собеседник издания.

Педагог подчеркнул, что при этом новый результат всегда заменял предыдущий, что, по его мнению, стоит изменить. Он считает, что в случае, если человек пересдал на меньший балл, надо оставлять лучший результат, чтобы школьники не боялись пользоваться вторым шансом.

В то же время педагог предположил, что вероятность полной отмены такой формы аттестации сейчас крайне мала. Специалист напомнил, что благодаря ЕГЭ выпускники из регионов могут поступить в крупные университеты, а также этот экзамен даёт дорогу молодым людям из-за рубежа.

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В конце июня Life.ru уже писал о том, что Музаев поднимал тему с замечаниями по поводу экзаменов. Тогда глава Рособрнадзора предложил депутатам Госдумы, которые критикуют ЕГЭ, представить ведомству свои идеи по изменению или совершенствованию формы аттестации школьников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Алексей Соловьёв
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