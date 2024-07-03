"Люди видят проблему": В Госдуме сообщили, что обращений по отмене ЕГЭ меньше не становится

Факт того, что вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поднимается на всех мероприятиях с участием преподавателей, учащихся средних общеобразовательных учреждений и их родителей, говорит о том, что эту инициативу следует обсудить в Госдуме. Об этом в беседе с 360.ru рассказала первый зампред Комитета нижней палаты российского парламента по просвещению Яна Лантратова.

"Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают", — заявила парламентарий.

По её словам, законопроект об отмене ЕГЭ действительно нужно рассматривать, но сначала требуется поменять некоторые положения существующего регламента организации экзамена, а также учесть при этом все замечания за прошедшую экзаменационную кампанию. Народная избранница сообщила, что уже направила выводы и предположения в Рособрнадзор, которые также обсудят 4 июля на заседании Комитета ГД по просвещению.