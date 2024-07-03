"Люди видят проблему": В Госдуме сообщили, что обращений по отмене ЕГЭ меньше не становится
Депутат Лантратова заявила, что обращений по отмене ЕГЭ меньше не становится
Факт того, что вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поднимается на всех мероприятиях с участием преподавателей, учащихся средних общеобразовательных учреждений и их родителей, говорит о том, что эту инициативу следует обсудить в Госдуме. Об этом в беседе с 360.ru рассказала первый зампред Комитета нижней палаты российского парламента по просвещению Яна Лантратова.
"Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают", — заявила парламентарий.
По её словам, законопроект об отмене ЕГЭ действительно нужно рассматривать, но сначала требуется поменять некоторые положения существующего регламента организации экзамена, а также учесть при этом все замечания за прошедшую экзаменационную кампанию. Народная избранница сообщила, что уже направила выводы и предположения в Рособрнадзор, которые также обсудят 4 июля на заседании Комитета ГД по просвещению.
Напомним, ранее Лантратова заявляла о том, что скоро депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена. По её словам, это может случиться уже в октябре текущего года.
Pixabay / lil_foot_