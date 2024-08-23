Экстрасенс раскрыла, букет каких цветов на 1 сентября расположит учителя

Совсем скоро миллионы школьников по всей России отметят День знаний. По традиции 1 сентября принято дарить учителям букеты. Однако от некоторых цветов лучше отказаться, считает экстрасенс Дарья Миронова.

По её мнению, идеальным вариантом будут красные или белые гладиолусы. Также учителя оценят розы, например, сорт гран-при по энергетике подходят для любимого педагога, уверена эксперт.

Чтобы избежать болезней и трудностей, Миронова порекомендовала отказаться от гвоздик и сухоцветов, даже если они являются лишь элементами композиции. Также на День знаний не стоит дарить жёлтые тюльпаны — вестники разлуки.

«Красные астры помогают расположить к себе человека. А подаренные васильки — это нежность и очарование. Ни одна учительница не останется равнодушной, если ей подарят полевые цветы, например, ромашки», — отметила экстрасенс в беседе с «Вечерней Москвой».