Школьный капитал: Юрист рассказал, какие выплаты к 1 сентября могут получить родители в 2024 году

В преддверии нового учебного года многие родители сталкиваются с существенными финансовыми затратами на подготовку детей к школе. В связи с этим закономерно возникает вопрос о возможности получения государственной поддержки для компенсации данных расходов. Какие выплаты к школе могут получить родители в 2024 году, читателям Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

Собеседник сразу указал, что на федеральном уровне в текущем году не предусмотрено единой выплаты на подготовку детей к школе. Последний раз подобная мера поддержки реализовывалась в 2021 году в связи с пандемией CoViD-19, когда родители получали по 10 000 рублей на каждого школьника. Однако это была временная мера, не имеющая продолжения в последующие годы.

Несмотря на отсутствие федеральной программы, во многих субъектах Российской Федерации действуют региональные меры поддержки семей с детьми школьного возраста. Правовой основой для таких выплат служат законодательные акты субъектов РФ, принимаемые в рамках их полномочий по обеспечению социальной защиты населения. Характер и объём помощи существенно отличаются от региона к региону. В некоторых субъектах предусмотрены денежные выплаты, в других — компенсации за приобретение школьной формы и канцелярских принадлежностей, а в ряде случаев семьям предоставляются готовые наборы школьных принадлежностей. Юрист Илья Русяев.

Региональные выплаты, как правило, носят адресный характер и предназначены для определённых категорий граждан. Наиболее часто право на получение помощи имеют многодетные и малоимущие семьи. Кроме того, в ряде регионов поддержку могут получить семьи с детьми-инвалидами, а также семьи участников специальной военной операции.

«Процедура получения выплат регламентируется нормативными актами субъектов РФ и может различаться. В большинстве случаев для оформления пособия необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры предоставления государственных услуг. При этом заявитель должен предоставить документы, подтверждающие право на получение помощи: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку о составе семьи, документы о доходах и иные в зависимости от требований конкретного региона», — отметил собеседник Life.ru.

Размер выплат, со слов Русяева, также варьируется в зависимости от финансовых возможностей субъектов РФ и установленных ими критериев. Например, в Москве многодетные и малообеспеченные семьи могут получить по 13 257 рублей на каждого школьника, а в Санкт-Петербурге многодетным семьям выплачивается по 10 000 рублей на ребёнка. В других регионах суммы могут быть как меньше, так и больше указанных.

«Важно отметить, что законодательство в сфере социальной поддержки населения динамично развивается и условия получения выплат могут меняться. Поэтому родителям рекомендуется своевременно обращаться в органы социальной защиты населения для получения актуальной информации о действующих в их регионе мерах поддержки», — указал юрист.