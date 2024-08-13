В Госдуме рассмотрят предложение о первосентябрьском капитале для подготовки к школе

В Госдуме рассмотрят предложение о введении первосентябрьского капитала для подготовки детей к школе. В рамках инициативы предлагается начисление суммы в размере федерального прожиточного минимума перед началом учебного года и до конца года (с августа по декабрь). Законопроект подготовила и внесла сегодня в Госдуму фракция ЛДПР, сообщает RG.ru.

Как напомнили авторы инициативы, в 2021 году на фоне серьёзных ограничений из-за пандемии коронавируса часть россиян, воспитывающая школьников, детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, а также лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет получили единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Депутаты предлагают сделать эту меру поддержки постоянной.

На данный момент федеральный прожиточный минимум на детей составляет около 15 тысяч рублей. В 2025 году его могут повысить более чем на две тысячи рублей.