Психолог дала родителям три главных совета для подготовки ребёнка к школе

Всё меньше и меньше времени остаётся до наступления 1 сентября. Вряд ли все школьники радостно ждут начала учебного года, однако подготовиться к нему заранее всё равно необходимо. Как это лучше сделать, объяснила психолог Александра Кузовкова в беседе с РИАМО.

По её словам, родители должны были начать перенастраивать режим ребёнка на школьный примерно за полторы-две недели до наступления Дня знаний. Кроме того, очень важно создать дома деловое пространство.

«До начала сентября следует трансформировать домашнее пространство из развлекательного в деловое: уберите с рабочего стола лишние предметы, гаджеты, отвлекающие рисунки», — порекомендовала эксперт.

При этом ограничивать ребёнка в выборе не стоит, наоборот, он должен проявлять больше самостоятельности, считает психолог. Например, школьник может сам выбрать канцелярские принадлежности или составить расписание дел на сентябрь.

«Предоставьте ребёнку возможность увидеть результат своего выбора и почувствовать ответственность за него», — призвала родителей Кузовкова.