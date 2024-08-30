Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии начала учебного года

Пока родители вместе со школьниками готовятся к 1 Сентября, мошенники не дремлют. В преддверии начала нового учебного года они начали активно использовать ряд схем обмана россиян. Как аферисты разводят доверчивых граждан, объяснил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.

По его словам, мошенники создают фейковые сайты по продаже школьных принадлежностей по низким ценам, они даже могут копировать настоящие ресурсы. Однако после получения денег злоумышленники либо вообще не отправляют товары, либо отправляют брак или хлам. Вторая схема — липовые объявления об услугах репетиторов с поддельными отзывами. Аферисты берут предоплату и пропадают.

Ещё мошенники могут звонить родителям от имени школы, используя реальные имена учителей или руководства, и собирать деньги. Эксперт призвал всегда лично связываться с администрацией учебного заведения и уточнять такие вопросы. Также злоумышленники могут продавать фиктивные сертификаты на покупку школьных вещей или манипулировать на теме грантов.

«Объявляется о возможности получения грантов или стипендий, но для этого требуется внести «регистрационный взнос». Эти предложения часто особенно заманчивы для семей с ограниченным бюджетом. Однако после оплаты деньги исчезают и никакие гранты или стипендии не предоставляются. Настоящие гранты и стипендии никогда не требуют предварительных взносов», — добавил Липов в беседе с RT.