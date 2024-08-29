Мошенники начеку: Какие риски возникли в Telegram после ареста Дурова, объяснил киберэксперт
Эксперт Парфентьев: После ареста Дурова в Telegram активизировались мошенники
Многие пользователи Telegram сегодня задаются вопросом, нужно ли уходить из популярного мессенджера в другие соцсети. После ареста его основателя Павла Дурова во Франции люди начали опасаться за безопасность своих данных.
По словам координатора Центра безопасного Интернета Урвана Парфентьева, повода для паники пока что нет. Он полагает, что власти Франции не смогут получить доступ к перепискам и другим данным пользователей, потому что «универсального ключа» не существует.
В то же время безопасность граждан остаётся под угрозой. Киберэксперт рассказал интернет-изданию Regions.ru, что после ареста Дурова в Telegram активизировались мошенники. В связи с этим специалист призвал россиян не вестись на сообщения о переносе данных на якобы более безопасные платформы.
«Полагаю, что аферисты начнут применять совершенно различные схемы развода по аналогии с уже существующими: перенос данных в якобы «безопасное» место, введение платы за «дополнительную безопасность» в мессенджере, требование «подтвердить свою личность» в силу якобы «изменения политики мессенджера» и так далее», — отметил Парфентьев.
Напомним, что во Франции Павлу Дурову вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Под натиском общественного мнения суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель российского происхождения должен заплатить залог в пять миллионов евро. Более того, он будет находиться под надзором и не сможет выехать за границу.
Pixabay / Vika_Glitter