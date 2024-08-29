Мошенники начеку: Какие риски возникли в Telegram после ареста Дурова, объяснил киберэксперт

Многие пользователи Telegram сегодня задаются вопросом, нужно ли уходить из популярного мессенджера в другие соцсети. После ареста его основателя Павла Дурова во Франции люди начали опасаться за безопасность своих данных.

По словам координатора Центра безопасного Интернета Урвана Парфентьева, повода для паники пока что нет. Он полагает, что власти Франции не смогут получить доступ к перепискам и другим данным пользователей, потому что «универсального ключа» не существует.

В то же время безопасность граждан остаётся под угрозой. Киберэксперт рассказал интернет-изданию Regions.ru, что после ареста Дурова в Telegram активизировались мошенники. В связи с этим специалист призвал россиян не вестись на сообщения о переносе данных на якобы более безопасные платформы.