Поломка техники и утечка данных: Россиян призвали не скачивать опасный аналог YouTube

После замедления YouTube некоторые россияне начали искать альтернативные программы. И нашли новый аналог видеохостинга, а вместе с ним — проблемы на свою голову. Почему приложение нельзя скачивать, объяснила специалист по работе с конфиденциальной информацией Анастасия Люситенко.

По её словам, аналог YouTube появился на популярном сервисе для разработчиков. Авторы программы заманивают новых пользователей обещаниями: мол, можно не только смотреть и скачивать видео, но и зарабатывать. Однако в итоге у граждан лишь увеличились расходы.

«Скачивая его, пользователи начали замечать, что выросли расходы по электроэнергии, компьютер начал перегреваться и подтормаживать. В дальнейшем это может привести к поломке устройства», — подчеркнула эксперт.

Также специалист рассказала в беседе с 360.ru, что использование нового аналога YouTube может привести к утечке персональных данных с компьютера. Нет гарантий, что на популярном сервисе отсутствуют вредоносные программы, заключила Люситенко.