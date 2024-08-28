Россияне стали массово отказываться от YouTube из-за замедления
Mediascope: Время просмотра YouTube россиянами упало с 52 до 38 минут в день
Замедление работы американского видеохостинга YouTube на территории РФ вынудило россиян значительно сократить среднесуточное время просмотра роликов на платформе. Об этом гласит презентация исследовательской компании Mediascope, представленная на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей 27 августа.
Если раньше интернет-пользователи «зависали» на YouTube около 52 минут в день, то за последний месяц — с 28 июля по 25 августа — этот показатель упал до 38 минут. Та же история со среднесуточным охватом: он упал с 46% до 41%.
«Если время среди населения держалось на уровне 50 с лишним минут до конца июля, мы видим, что этот показатель начал несколько снижаться с замедлением YouTube. Точно так же начал снижаться и среднесуточный охват, и всё остальное», — прокомментировала слайд исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.
О вынужденном замедлении видеохостинга в Госдуме РФ сообщили 25 июля. По словам парламентариев, этот шаг направлен против администрации платформы, а вовсе не против россиян. После этого юзеры стали массово жаловаться на неработающий YouTube.
Shutterstock / FOTODOM / Gil C