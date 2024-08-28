Россияне стали массово отказываться от YouTube из-за замедления

Замедление работы американского видеохостинга YouTube на территории РФ вынудило россиян значительно сократить среднесуточное время просмотра роликов на платформе. Об этом гласит презентация исследовательской компании Mediascope, представленная на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей 27 августа.

Если раньше интернет-пользователи «зависали» на YouTube около 52 минут в день, то за последний месяц — с 28 июля по 25 августа — этот показатель упал до 38 минут. Та же история со среднесуточным охватом: он упал с 46% до 41%.