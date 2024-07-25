"Вынужденный шаг": В Госдуме предупредили о замедлении YouTube до 70% в России
Хинштейн: До конца недели скорость загрузки YouTube в России может упасть до 40%
До конца текущей недели скорость загрузки YouTube в России может упасть до 40%, а к концу следующей — до 70%. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, эта мера коснётся только "десктопных" версий, мобильную связь ограничения пока не затронут.
"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", — написал депутат в телеграм-канале.
Хинштейн отметил, что время для замедления видеохостинга выбрано неслучайно, потому что много людей в отпуске и пользуется мобильными телефонами. Что касается дальнейшей судьбы YouTube в России, то всё зависит от администрации платформы. Как подчеркнул депутат, если она не изменит свою политику и не начнёт учитывать российское законодательство, то "ничего позитивного для себя она не заслужит".
Напомним, что и до спецоперации на Украине YouTube не отличался лояльностью к пользователям из России и их взглядам. Однако затем американский видеохостинг и вовсе начал массово блокировать отечественные каналы. Например, был удалён канал "Бесогон TV" режиссёра Никиты Михалкова, а также канады певцов SHAMAN (Ярослав Дронов), Олега Газманова и Полины Гагариной. И это не говоря о десятках новостных и государственных ресурсах. К слову, 12 июля в РФ начала замедляться работа площадки. Основной причиной называются проблемы с устаревшим оборудованием Google.
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