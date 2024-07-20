"Лживая помойка": Стас Ай Как Просто указал на лицемерие YouTube

Видеохостинг YouTube ведёт крайне неоднозначную политику в отношении российских контентмейкеров и противоречит собственным правилам. Об этом заявил блогер Стас Ай Как Просто (Станислав Васильев).

"Я, как и многие мои коллеги по цеху, устал от лживости и двойных стандартов YouTube. Любой, кто потратит 10 минут времени, легко сможет ознакомиться с правилами сообщества площадки и сразу же найти кучу роликов, которые им противоречат", — отметил Стас.

По его словам, площадка должна блокировать ролики с насилием и дискриминацией, но в итоге удаляются видео, в которых речь идёт про благополучие России.

"И, действительно, неудобная правда о том, что от санкций страдают все, кроме России, гораздо опаснее для стран Запада и ЕС. YouTube — лживая и лицемерная помойка", — заключил блогер, который ранее создал петицию против несправедливой цензуры. Она набрала уже 10 тысяч подписей.