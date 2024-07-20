"Лживая помойка": Стас Ай Как Просто указал на лицемерие YouTube
Блогер Стас Ай Как Просто: YouTube блокирует видео о благополучии России
Стас Ай Как Просто. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Видеохостинг YouTube ведёт крайне неоднозначную политику в отношении российских контентмейкеров и противоречит собственным правилам. Об этом заявил блогер Стас Ай Как Просто (Станислав Васильев).
"Я, как и многие мои коллеги по цеху, устал от лживости и двойных стандартов YouTube. Любой, кто потратит 10 минут времени, легко сможет ознакомиться с правилами сообщества площадки и сразу же найти кучу роликов, которые им противоречат", — отметил Стас.
По его словам, площадка должна блокировать ролики с насилием и дискриминацией, но в итоге удаляются видео, в которых речь идёт про благополучие России.
"И, действительно, неудобная правда о том, что от санкций страдают все, кроме России, гораздо опаснее для стран Запада и ЕС. YouTube — лживая и лицемерная помойка", — заключил блогер, который ранее создал петицию против несправедливой цензуры. Она набрала уже 10 тысяч подписей.
А накануне в Москве у здания американского посольства на площади Донецкой Народной Республики (ДНР) прошёл митинг-концерт певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Мероприятие состоялось в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала.
Напомним, ранее стало известно, что с 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенной для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом в Кремле ранее подчеркнули, что в России не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.