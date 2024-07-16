Глава "Гражданского комитета России" раскритиковал двойные стандарты и ангажированность YouTube
Общественник Шлыков назвал абсолютно справедливым требование РКН к главе Google
На протяжении последних лет видеохостинг YouTube раз за разом демонстрирует нетерпимость к тем странам, которые не готовы молча одобрять политику Коллективного Запада, безропотно перенимая его мораль и правила, отрекаясь от собственных взглядов в пользу "прогрессивных". Такое заявление в беседе с журналистами сделал глава общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.
"С каждым годом YouTube доказывает, что его существование — проблема для тех, кто не желает молча идти на поводу у западных стран и беспрекословно принимать их мораль и порядки, игнорируя свои взгляды в пользу "прогрессивных". Таким странам западный видеохостинг моментально показывает, на чьей он стороне. И с началом СВО Россия в полной мере познала это на себе", — напомнил он.
Общественник обратил внимание на то, что любой контент, где Россия показана с положительной стороны, даже если он не имеет отношения к политике или спецоперации на Украине, удаляют с площадки быстрее, чем видеоматериалы, которые действительно самым непосредственным образом нарушают правила платформы. Например, чтобы каналы российских певцов были заблокированы, хватило одного распоряжения сверху. А вот для того чтобы алгоритмы YouTube перестали выдавать детям видео про оружие, должно было произойти несколько трагических случаев стрельбы в школах. Это многое говорит о приоритетах хостинга.
"Требование Роскомнадзора к генеральному директору Google оправданное и полностью справедливое. Ведь здесь решается вопрос восстановления нарушенных прав российских владельцев контента", — резюмировал Шлыков.
Напомним, что с 12 июля в Российской Федерации замедляется работа YouTube. Это объясняется тем, что оборудование Google не обновлялось на протяжении последних лет. Но есть и другой момент: хостинг уже довольно давно взял курс на удаление российских каналов. Например, летом 2023-го заблокировали канал писателя Захара Прилепина, на который были подписаны тысячи человек. А уже в нынешнем январе та же участь постигла канал режиссёра Никиты Михалкова. Из недавних прецедентов можно вспомнить июльскую блокировку российских музыкантов Shaman, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. На фоне этих действий хостинга Роскомнадзор обратился к гендиректору Google LLC Сундару Пичаи с требованием снять блокировку с российских каналов.
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