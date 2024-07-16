На протяжении последних лет видеохостинг YouTube раз за разом демонстрирует нетерпимость к тем странам, которые не готовы молча одобрять политику Коллективного Запада, безропотно перенимая его мораль и правила, отрекаясь от собственных взглядов в пользу "прогрессивных". Такое заявление в беседе с журналистами сделал глава общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

"С каждым годом YouTube доказывает, что его существование — проблема для тех, кто не желает молча идти на поводу у западных стран и беспрекословно принимать их мораль и порядки, игнорируя свои взгляды в пользу "прогрессивных". Таким странам западный видеохостинг моментально показывает, на чьей он стороне. И с началом СВО Россия в полной мере познала это на себе", — напомнил он.

Общественник обратил внимание на то, что любой контент, где Россия показана с положительной стороны, даже если он не имеет отношения к политике или спецоперации на Украине, удаляют с площадки быстрее, чем видеоматериалы, которые действительно самым непосредственным образом нарушают правила платформы. Например, чтобы каналы российских певцов были заблокированы, хватило одного распоряжения сверху. А вот для того чтобы алгоритмы YouTube перестали выдавать детям видео про оружие, должно было произойти несколько трагических случаев стрельбы в школах. Это многое говорит о приоритетах хостинга.