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12 июля, 07:34

Стас Ай Как Просто запустил петицию против цензуры в Google и YouTube

Обложка © vk.com / Станислав Васильев

Обложка © vk.com / Станислав Васильев

На сайте change.org создана петиция с требованиями к Google прекратить цензуру по всему миру. Инициатором выступил российский блогер Станислав Васильев известный под именем Стас Ай Как Просто.

В тексте петиции он обращается как к пользователям YouTube, которые продолжают потреблять контент на этой площадке из-за "опасности цензуры", так и к самим контентмейкерам, которых видеохостинг блокирует не за политику, а за творчество.

"Против нас давно ведётся настоящая информационная война. А кто у нас владеет YouTube? Американская корпорация Google, определяющая политику своих компаний. Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы полное ничтожество по сравнению с их властью", — отметил Васильев.

Он приглашает всех присоединиться к петиции с призывом, чтобы корпорация Google прекратила цензуру по всему миру и отказалась от практики удалять YouTube-каналы наших артистов лишь за то, что они любят Россию.

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Напомним, в Роскомнадзоре указывали, что только за первую половину 2024 года YouTube заблокировал 83 канала, принадлежащих государственным средствам массовой информации и общественным деятелям из России. А с 2020 года такая участь постигла 207 отечественных каналов.

Марина Фещенко
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