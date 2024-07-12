Стас Ай Как Просто запустил петицию против цензуры в Google и YouTube

На сайте change.org создана петиция с требованиями к Google прекратить цензуру по всему миру. Инициатором выступил российский блогер Станислав Васильев известный под именем Стас Ай Как Просто.

В тексте петиции он обращается как к пользователям YouTube, которые продолжают потреблять контент на этой площадке из-за "опасности цензуры", так и к самим контентмейкерам, которых видеохостинг блокирует не за политику, а за творчество.

"Против нас давно ведётся настоящая информационная война. А кто у нас владеет YouTube? Американская корпорация Google, определяющая политику своих компаний. Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы полное ничтожество по сравнению с их властью", — отметил Васильев.

Он приглашает всех присоединиться к петиции с призывом, чтобы корпорация Google прекратила цензуру по всему миру и отказалась от практики удалять YouTube-каналы наших артистов лишь за то, что они любят Россию.