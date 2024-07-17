Петиция с требованием к Google прекратить цензуру набрала 10 тысяч подписей
Блогер Станислав Васильев (Стас "Ай, как просто!") создал на сайте change.org петицию с требованием к корпорации Google прекратить подвергать своей цензуре контент по всему миру. Жалобу подписали уже десять тысяч человек в Интернете.
По словам блогера, цензура в "Ютубе", которым владеет американская компания Google, является элементом информационной войны. Платформа начала блокировать СМИ, аналитические и экспертные программы, попавшие под каток американской политической цензуры, которая теперь добралась и до простых музыкантов, чьи каналы также повально сносит площадка.
"Google не только диктует, что россияне должны смотреть, но и унижает честь и достоинство авторов, показывая, что все мы — полное ничтожество по сравнению с их властью. Почему наши враги определяют, что российские пользователи должны смотреть и слушать?" — возмущается автор петиции.
Петиция Стаса "Ай, как просто!" появилась после того, как "Ютуб" начал пачками блокировать каналы российских исполнителей по национальному признаку. Это заметил и Роскомнадзор, углядевший в действиях корпорации противоречие принципу свободы мнений и распространения данных.
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