Петиция с требованием к Google прекратить цензуру набрала 10 тысяч подписей

Блогер Станислав Васильев (Стас "Ай, как просто!") создал на сайте change.org петицию с требованием к корпорации Google прекратить подвергать своей цензуре контент по всему миру. Жалобу подписали уже десять тысяч человек в Интернете.

По словам блогера, цензура в "Ютубе", которым владеет американская компания Google, является элементом информационной войны. Платформа начала блокировать СМИ, аналитические и экспертные программы, попавшие под каток американской политической цензуры, которая теперь добралась и до простых музыкантов, чьи каналы также повально сносит площадка.