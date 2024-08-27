«Неоднократно говорили»: Медведев заявил, что Россия пыталась предотвратить замедление YouTube

Российские власти пытались договориться с представителями YouTube, чтобы избежать замедления работы сервиса. В самом по себе замедлении ресурса нет ничего хорошего, однако видеохостинг имел враждебный характер, поэтому других способов не осталось. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов — скажем прямо — продвигают. Ну, это неправильно. Мы им неоднократно говорили: «Ну, вы всё-таки баланс какой-то держите». Но нет», — отметил зампред на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» — участниками СВО.