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Регион
27 августа, 16:49

«Неоднократно говорили»: Медведев заявил, что Россия пыталась предотвратить замедление YouTube

Медведев: В замедлении YouTube нет ничего хорошего, но он враждебен к России

Российские власти пытались договориться с представителями YouTube, чтобы избежать замедления работы сервиса. В самом по себе замедлении ресурса нет ничего хорошего, однако видеохостинг имел враждебный характер, поэтому других способов не осталось. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов — скажем прямо — продвигают. Ну, это неправильно. Мы им неоднократно говорили: «Ну, вы всё-таки баланс какой-то держите». Но нет», — отметил зампред на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» — участниками СВО.

По его словам, только по этой причине работу видеосервиса замедлили. При этом Медведев признал, что не очень хорошо, когда отсутствуют какие-то источники информации, однако если сервис носит враждебный характер — это уже другое дело.

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Напомним, в конце июля в Госдуме заявили о желании замедлить скорость работы YouTube в России. С 1 августа российские пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса. Позже стало известно, что приложение стало медленнее на 70%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Anton Veselov

Александра Мышляева
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