Пользователи заметили первые результаты замедления YouTube в России В России видео в высоком качестве перестало воспроизводиться на YouTube 3 августа, 17:05 В РФ пользователи не могут смотреть видео в высоком качестве на YouTube. Обложка © freepik

Американский видеохостинг YouTube больше не крутит видеоролики в высоком качестве (Full HD) в большинстве браузерах для десктопных версий на российской территории. В Госдуме ранее предупреждали о замедлении работы видеохостинга как о вынужденном шаге РФ в отношении недружественного иностранного ресурса.

Так, видео не воспроизводится в высоком качестве в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. Это пока не коснулось YouTube-видео на Safari. При этом часть пользователей заметила, что видео в принципе перестало открываться на данном хостинге.

Ранее в "Ростелекоме" сообщили, что в работе оборудования компании Google, необходимого для функционирования YouTube, наблюдаются технические проблемы. Речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенной для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. Уже 1 августа пользователи пожаловались на массовые перебои в работе видеохостинга.

Авторы Татьяна Миссуми