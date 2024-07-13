"Время развивать свой продукт": Российские звёзды прокомментировали слухи о возможной блокировке YouTube

После появления информации о потенциальной блокировке в России крупнейшего видеохостинга YouTube своё мнение по этому поводу решили выразить многие знаменитости. Так, например, певица Юлия Чичерина назвала американский хостинг вражьей площадкой.

"Для меня YouTube — это вражья площадка, хотя там были мои клипы с миллионными просмотрами. Может, в России появится когда-нибудь суверенный Интернет. У китайцев же ума хватило", — приводит слова артистки "Ломовка".

Похожего мнения придерживается её коллега по сцене Юта. Она отметила, что в последнее время YouTube блокирует не только военкоров, но и артистов.

"Но я почему-то уверена, что последние не сильно из-за этого переживают. Люди любят Шамана, Полину Гагарину, Олега Газманова, Юлю Чичерину и не перестанут любить из-за этой блокировки. Я, к слову, вообще никогда не развивала свой канал на YouTube и не вкладывала в него деньги — лень было", — сказала Юта "Ломовке", добавив, что будущее — за российскими сервисами.

Дрессировщик Эдгар Запашный призвал "наплевать" на иностранный видеохостинг и развивать отечественный продукт.