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13 июля, 19:15

"Время развивать свой продукт": Российские звёзды прокомментировали слухи о возможной блокировке YouTube

Запашный призвал развивать свой продукт на фоне слухов о блокировке YouTube

После появления информации о потенциальной блокировке в России крупнейшего видеохостинга YouTube своё мнение по этому поводу решили выразить многие знаменитости. Так, например, певица Юлия Чичерина назвала американский хостинг вражьей площадкой.

"Для меня YouTube — это вражья площадка, хотя там были мои клипы с миллионными просмотрами. Может, в России появится когда-нибудь суверенный Интернет. У китайцев же ума хватило", — приводит слова артистки "Ломовка".

Похожего мнения придерживается её коллега по сцене Юта. Она отметила, что в последнее время YouTube блокирует не только военкоров, но и артистов.

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"Но я почему-то уверена, что последние не сильно из-за этого переживают. Люди любят Шамана, Полину Гагарину, Олега Газманова, Юлю Чичерину и не перестанут любить из-за этой блокировки. Я, к слову, вообще никогда не развивала свой канал на YouTube и не вкладывала в него деньги — лень было", — сказала Юта "Ломовке", добавив, что будущее — за российскими сервисами.

Дрессировщик Эдгар Запашный призвал "наплевать" на иностранный видеохостинг и развивать отечественный продукт.

"Наступило время развивать свой собственный продукт. Я считаю, мы с этим справимся достаточно легко... Ну, не хотят они быть с нами. Будем без них и будем прекрасно со всем справляться", — пояснил он в беседе с "Ломовкой".

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Ранее сообщалось, что с 12 июля в РФ начала замедляться работа YouTube. Основной причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, которое не обновляли несколько лет. О сбоях в работе сервиса предупредил "Ростелеком". При этом в Кремле заявили, что в России не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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