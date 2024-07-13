"Узнает весь мир": Shaman анонсировал ответку на блокировку своего YouTube-канала

Певец Shaman (Ярослав Дронов) анонсировал скорую "ответку" на блокировку YouTube-канала. По словам артиста, о ней узнает весь мир.

Shaman — о блокировке своего YouTube-канала. Видео © Telegram / Iz.ru

"Скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир", — сказал артист. Соответствующее видео публикует газета "Известия".

По словам популярного исполнителя, блокировка не изменит его жизнь и он продолжит писать песни. Shaman указал, что перед ним стоит задача "идти к победе" и у противников не выйдет то, что они задумали.