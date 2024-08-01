В России зафиксировали массовый сбой в работе YouTube

На территории России в ночь на 1 августа был зафиксирован массовый сбой в работе видеохостинга YouTube. Как следует из данных сервиса Downradar, это началось примерно в час ночи по московскому времени.

Согласно информации, предоставленной сервисом, по состоянию на 1:00 было зафиксировано более 400 жалоб. Стоит отметить, что большинство поступало из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Крыма.

Помимо этого, на такую же проблему жаловались пользователи сервиса "Сбой.рф". На данном портале уже зафиксировано более 150 обращений по этому поводу.