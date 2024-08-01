Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 03:08

В России зафиксировали массовый сбой в работе YouTube

Downradar: Россияне зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube

На территории России в ночь на 1 августа был зафиксирован массовый сбой в работе видеохостинга YouTube. Как следует из данных сервиса Downradar, это началось примерно в час ночи по московскому времени.

Согласно информации, предоставленной сервисом, по состоянию на 1:00 было зафиксировано более 400 жалоб. Стоит отметить, что большинство поступало из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Крыма.

Помимо этого, на такую же проблему жаловались пользователи сервиса "Сбой.рф". На данном портале уже зафиксировано более 150 обращений по этому поводу.

РКН потребовал у главы Google разблокировать 200 российских YouTube-каналов
РКН потребовал у главы Google разблокировать 200 российских YouTube-каналов

Напомним, что 25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупреждал о возможном падении до конца текущей недели скорости загрузки YouTube в России до 40%, а к концу следующей — до 70%. По словам парламентария, эта мера коснётся только "десктопных" версий, мобильную связь ограничения пока не затронут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Youtube
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров