В России зафиксировали массовый сбой в работе YouTube
Downradar: Россияне зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube
На территории России в ночь на 1 августа был зафиксирован массовый сбой в работе видеохостинга YouTube. Как следует из данных сервиса Downradar, это началось примерно в час ночи по московскому времени.
Согласно информации, предоставленной сервисом, по состоянию на 1:00 было зафиксировано более 400 жалоб. Стоит отметить, что большинство поступало из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Крыма.
Помимо этого, на такую же проблему жаловались пользователи сервиса "Сбой.рф". На данном портале уже зафиксировано более 150 обращений по этому поводу.
Напомним, что 25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупреждал о возможном падении до конца текущей недели скорости загрузки YouTube в России до 40%, а к концу следующей — до 70%. По словам парламентария, эта мера коснётся только "десктопных" версий, мобильную связь ограничения пока не затронут.
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