Google окончательно отключил монетизацию российским YouTube-блогерам
Американская корпорация Google полностью отключает россиян от сервиса AdSense, который отвечает за платную рекламу в видео. Теперь в РФ в принципе не будет работать монетизация, гласит сообщение сервиса, отправленное YouTube-блогерам из России.
"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — пишет компания.
Администрация добавила, что средства за июль держателям каналов будут выплачены с 21 по 26 августа. Больших средств российские контентмейкеры не получали от сервиса с 2022 года, когда монетизация была отключена для просмотров из РФ, но не из других стран.
Недавно в Госдуме заявили о желании замедлить скорость работы YouTube в России. Уже 1 августа пользователи пожаловались на массовые перебои в работе YouTube. Позже зрители заметили, что сервис стал медленнее на 70%.
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