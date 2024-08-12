Google окончательно отключил монетизацию российским YouTube-блогерам

Американская корпорация Google полностью отключает россиян от сервиса AdSense, который отвечает за платную рекламу в видео. Теперь в РФ в принципе не будет работать монетизация, гласит сообщение сервиса, отправленное YouTube-блогерам из России.

Администрация добавила, что средства за июль держателям каналов будут выплачены с 21 по 26 августа. Больших средств российские контентмейкеры не получали от сервиса с 2022 года, когда монетизация была отключена для просмотров из РФ, но не из других стран.