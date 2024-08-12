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12 августа, 11:25

Google окончательно отключил монетизацию российским YouTube-блогерам

Американская корпорация Google полностью отключает россиян от сервиса AdSense, который отвечает за платную рекламу в видео. Теперь в РФ в принципе не будет работать монетизация, гласит сообщение сервиса, отправленное YouTube-блогерам из России.

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — пишет компания.

Администрация добавила, что средства за июль держателям каналов будут выплачены с 21 по 26 августа. Больших средств российские контентмейкеры не получали от сервиса с 2022 года, когда монетизация была отключена для просмотров из РФ, но не из других стран.

На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки
На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки

Недавно в Госдуме заявили о желании замедлить скорость работы YouTube в России. Уже 1 августа пользователи пожаловались на массовые перебои в работе YouTube. Позже зрители заметили, что сервис стал медленнее на 70%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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