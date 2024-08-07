На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки
Россияне активно переходят на отечественные платформы на фоне проблем с работой видеохостинга YouTube. Так, за первую неделю августа количество установок приложения "VK Видео" увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средним показателем за предыдущий месяц.
"Установки приложения "VK видео" за первую неделю августа возросли в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув более 250 тысяч установок в сутки", — сообщает пресс-служба VK.
Помимо того, на 25% выросло суточное время просмотра видеороликов, превысив совокупные 10,5 миллиона часов. Количество поисковых запросов в "VK видео" с августа увеличилось на 86%. Самые популярные —развлекательные шоу, каналы блогеров, научно-популярный и образовательный контент, а также контент для детей. Кроме того, в топе запросов есть новости с Олимпийских игр в Париже.
Напомним, ранее приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России. Статистика особенно возросла на фоне проблем с работой YouTube. 1 августа россияне зафиксировали сбой в работе видеохостинга. До этого стало известно, что с 12 июля в РФ начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенной для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом в Кремле подчеркнули, что в РФ не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.
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