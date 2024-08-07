На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки

Россияне активно переходят на отечественные платформы на фоне проблем с работой видеохостинга YouTube. Так, за первую неделю августа количество установок приложения "VK Видео" увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средним показателем за предыдущий месяц.

"Установки приложения "VK видео" за первую неделю августа возросли в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув более 250 тысяч установок в сутки", — сообщает пресс-служба VK.