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6 августа, 13:02

Приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России

Приложение "VK видео" в России скачивают чаще других сервисов для просмотра видероликов. Статистика особенно возросла на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводят магазины приложений Google Play и AppStore. В VK эту информацию также подтвердили.

Помимо "VK Видео" рейтинги AppStore в РФ также возглавляют Rutube и TikTok. В Google Play ситуация немного другая, там лидирует "Дзен" и приложение для просмотра смешных изображений. По данным, приведённым VK в разговоре с ТАСС, приложение устанавливают в 4,5 раза чаще относительно среднемесячных значений.

Звёзды оставили отзывы на "VK Видео" на улицах Москвы и Санкт-Петербурга
Звёзды оставили отзывы на "VK Видео" на улицах Москвы и Санкт-Петербурга

А ранее россияне заметили первые последствия замедления YouTube. Технические проблемы у видеохостинга в РФ начались из-за сбоя в работе оборудования компании Google. Эти сбои повлияли на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Мария Любицкая
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