Приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России

Приложение "VK видео" в России скачивают чаще других сервисов для просмотра видероликов. Статистика особенно возросла на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводят магазины приложений Google Play и AppStore. В VK эту информацию также подтвердили.

Помимо "VK Видео" рейтинги AppStore в РФ также возглавляют Rutube и TikTok. В Google Play ситуация немного другая, там лидирует "Дзен" и приложение для просмотра смешных изображений. По данным, приведённым VK в разговоре с ТАСС, приложение устанавливают в 4,5 раза чаще относительно среднемесячных значений.