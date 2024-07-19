Звёзды оставили отзывы на "VK Видео" на улицах Москвы и Санкт-Петербурга

В обычных с виду отзывах завуалированы имена известных личностей, которые обыграли свои амплуа. Так, певица Ольга Б. убеждает никогда ничего не бояться и скачивать приложение, так как жизнь одна. Некий Хомяк жалуется, что тапают не его, а видео, Азамат М. сетует, что на платформе мало Азамата, а Дорохов Д., напротив, утверждает, что слишком много. Цель кампании — сблизить зрителей и контентмейкеров.