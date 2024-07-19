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19 июля, 15:26

Звёзды оставили отзывы на "VK Видео" на улицах Москвы и Санкт-Петербурга

Новые стенды рекламы "VK Видео". Обложка © Предоставлено Life.ru

Новые стенды рекламы "VK Видео". Обложка © Предоставлено Life.ru

В Москве и Санкт-Петербурге "VK Видео" запустило рекламную кампанию с участием звёзд и героев мемов. Акция стартовала 19 июля.

Новые стенды рекламы "VK Видео". Фото © Предоставлено Life.ru

Новые стенды рекламы "VK Видео". Фото © Предоставлено Life.ru

В обычных с виду отзывах завуалированы имена известных личностей, которые обыграли свои амплуа. Так, певица Ольга Б. убеждает никогда ничего не бояться и скачивать приложение, так как жизнь одна. Некий Хомяк жалуется, что тапают не его, а видео, Азамат М. сетует, что на платформе мало Азамата, а Дорохов Д., напротив, утверждает, что слишком много. Цель кампании — сблизить зрителей и контентмейкеров.

Нейросеть появилась в сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях
Нейросеть появилась в сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях

Недавно Life.ru рассказывал, что VK и Московский институт электроники и математики имени Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" объявили о старте набора на три магистерские программы Инженерно-математической школы. Обучение будет длиться два года и пройдёт в столице РФ.

Николай Рюмин
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